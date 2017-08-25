“النقد”: البنوك تسجل 11% زيادة في الأرباح المجمعة خلال الشهر الماضي

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، اليوم الخميس، أن الأرباح المجمعة للبنوك العاملة في المملكة سجلت ارتفاعا خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 11 %، لتبلغ نحو 3.99 مليار ريال في مقابل 3.61 مليار ريال في نفس الشهر من عام 2016.

وكانت البنوك العاملة في المملكة قد سجّلت انخفاضا في أرباحها خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى حوالي 26.2 مليار ريال، بنسبة انخفاض قدرها 2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 والتي بلغت نحو 26.6 مليار ريال.

يشار إلى أن الأرباح المجمعة تشمل نتائج 12 بنكاً مدرجاً في سوق الأسهم، وأحد عشر فرعا لبنوك أجنبية تعمل في المملكة.