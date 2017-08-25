بسبب تغير المناخ.. ظواهر غريبة تطرأ على الأسماك!

وجدت دراسة جديدة أن أحجام الأسماك يتقلص بشكل كبير بسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات الناجم عن تغير المناخ.

وعندما ترتفع حرارة المياه تزيد حاجة الأسماك (ذات الدم البارد) إلى الأكسجين. ولكن للأسف أدى تغير المناخ إلى قلة نسبة الأكسجين في مياه المحيطات.

وخلص الباحثون إلى أن هذه الأمر قد يؤثر على معدل نمو الأسماك.

وبهذا الصدد، قال البروفسور ويليام تشيونغ، من جامعة كولومبيا البريطانية في كندا، الذي شارك في كتابة الورقة البحثية المنشورة في مجلة “التغير العالمي للأحياء”: “الأسماك كحيوانات باردة ، لا تستطيع تنظيم درجة الحرارة في أجسادها”.

وأضاف موضحا: “عندما تصبح المياه أكثر دفئا، تتسارع عملية التمثيل الغذائي عند الأسماك، لذا تحتاج إلى المزيد من الأكسجين للحفاظ على عمل وظائف الجسم واستمرار النمو”.

وعادة ما تنمو خياشيم الأسماك بوتيرة أبطأ من بقية جسدها. فعلى سبيل المثال، يزيد وزن سمك القد بنسبة 100%، إلا أن الخياشيم لا تنمو إلا بنسبة 80%، لذا فإن هذه الأسماك تضطر للتنفس بشكل أسرع للحصول على كمية أكبر من الأكسجين.

ولكن أدى تغير المناخ إلى ارتفاع حرارة المحيطات وقلة نسبة الأكسجين في المياه، ما يحد تدريجيا من فعالية عملية تسريع التنفس لنمو الأسماك.

وقدر الباحثون نسبة انخفاض حجم الأسماك بنسبة تصل إلى 25%، لكل درجة مئوية من الحرارة. كما أوضحوا أن بعض الأسماك ستكون أكثر تضررا من غيرها.