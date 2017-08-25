 بسبب تغير المناخ.. ظواهر غريبة تطرأ على الأسماك! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 25 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تعرف على سعر آيفون 8 في الأسواق قرقاش: قطر تدير الأزمة بـ “مراهقة”.. وعودة السفير إلى طهران يكشف تقية الدوحة إطلاق “طيران أديل” كأحدث شركة طيران اقتصادي في المملكة “يوتيوب” يحذف آلاف التسجيلات الموثقة لانتهاكات الحرب في سوريا تحذريات في اليابان من فيضانات وانهيارات أرضية بسبب الأمطار بسبب تغير المناخ.. ظواهر غريبة تطرأ على الأسماك! “النقد”: البنوك تسجل 11% زيادة في الأرباح المجمعة خلال الشهر الماضي “هيئة النقل”: نسبة السعوديين في “تطبيقات الأجرة” ارتفعت من 10% إلى 95% .. وهذه أسباب الزيادة “الجوازات”: يمكن للطفل حديث الولادة الاستفادة من تأشيرة والدته المقيمة خلال العودة للمملكة سماء غائمة على شرق ووسط المملكة وأمطار في 7 مناطق نائب دي ميستورا: استئناف مفاوضات جنيف يتوقف على نتائج مباحثات الرياض 70% من الأمريكيين يرون أن ترامب سيجر الولايات المتحدة إلى حرب

بسبب تغير المناخ.. ظواهر غريبة تطرأ على الأسماك!

بسبب تغير المناخ.. ظواهر غريبة تطرأ على الأسماك!
المناطق - الرياض

وجدت دراسة جديدة أن أحجام الأسماك يتقلص بشكل كبير بسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات الناجم عن تغير المناخ.

وعندما ترتفع حرارة المياه تزيد حاجة الأسماك (ذات الدم البارد) إلى الأكسجين. ولكن للأسف أدى تغير المناخ إلى قلة نسبة الأكسجين في مياه المحيطات.

وخلص الباحثون إلى أن هذه الأمر قد يؤثر على معدل نمو الأسماك.

وبهذا الصدد، قال البروفسور ويليام تشيونغ، من جامعة كولومبيا البريطانية في كندا، الذي شارك في كتابة الورقة البحثية المنشورة في مجلة “التغير العالمي للأحياء”: “الأسماك كحيوانات باردة ، لا تستطيع تنظيم درجة الحرارة في أجسادها”.

وأضاف موضحا: “عندما تصبح المياه أكثر دفئا، تتسارع عملية التمثيل الغذائي عند الأسماك، لذا تحتاج إلى المزيد من الأكسجين للحفاظ على عمل وظائف الجسم واستمرار النمو”.

وعادة ما تنمو خياشيم الأسماك بوتيرة أبطأ من بقية جسدها. فعلى سبيل المثال، يزيد وزن سمك القد بنسبة 100%، إلا أن الخياشيم لا تنمو إلا بنسبة 80%، لذا فإن هذه الأسماك تضطر للتنفس بشكل أسرع للحصول على كمية أكبر من الأكسجين.

ولكن أدى تغير المناخ إلى ارتفاع حرارة المحيطات وقلة نسبة الأكسجين في المياه، ما يحد تدريجيا من فعالية عملية تسريع التنفس لنمو الأسماك.

وقدر الباحثون نسبة انخفاض حجم الأسماك بنسبة تصل إلى 25%، لكل درجة مئوية من الحرارة. كما أوضحوا أن بعض الأسماك ستكون أكثر تضررا من غيرها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>