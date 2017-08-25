 تحذريات في اليابان من فيضانات وانهيارات أرضية بسبب الأمطار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 25 أغسطس 2017 ميلاديا

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تحذريات في اليابان من فيضانات وانهيارات أرضية بسبب الأمطار

تحذريات في اليابان من فيضانات وانهيارات أرضية بسبب الأمطار
المناطق - وكالات

حذرت السلطات اليابانية من فيضانات وانهيارات أرضية وزيادة منسوب مياه الأنهار، بسبب الأمطار في بعض مناطق البلاد، إضافة إلى طلب إخلاء المنازل.
وطالبت الحكومة اليابانية اليوم نحو 830 شخصًا جنوب البلاد بإخلاء منازلهم، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في زيادة منسوب مياه نهر محلي، في حين أصدرت مدينة داسن أمرًا بالإخلاء الإلزامي بسبب فيضان مياه نهر أومونو “450 كيلومتر شمال طوكيو”.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من إمكانية حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وزيادة منسوب مياه الأنهار في عدة مناطق شمال البلاد والمناطق الساحلية المطلة على بحر اليابان التي شهدت هطولًا للأمطار من أمس وحتى اليوم.

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