 تعرف على سعر آيفون 8 في الأسواق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 25 أغسطس 2017 ميلاديا

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تعرف على سعر آيفون 8 في الأسواق

تعرف على سعر آيفون 8 في الأسواق
المناطق - الرياض

أفادت تقارير مسربة بأن آيفون 8، المنتظر إطلاقه في سبتمبر المقبل، سيكون متاحا للمستخدمين بـ999 دولارا أميركيا، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الخميس.

وستُبقي أبل سعر آيفون 8، ذو سعة تخزين 64 غيغابايت، أقل من ألف دولار أميركي، وستكون الأجهزة ذات السعة التخزينية الأعلى بسعر أعلى مائة دولار.

وتشير التسريبات إلى أن أبل ستطلق هاتفها الجديد في 12 سبتمبر المقبل، وسيكون متاحا في الأسواق للمستخدمين في 22 من الشهر ذاته.

وسيأتي آيفون 8 الجديد بميزة الشحن اللاسلكي، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها أبل هذه الميزة في هواتفها الذكية، بالإضافة إلى التعرف على المستخدم من الوجه.

ومن المقرر أن يشهد حدث الإعلان عن آيفون 8، إطلاق أجهزة جديدة من أبل، من بينها  آيفون 7S و7S بلس، بالإضافة إلى تلفزيون 4K، وساعة ذكية جديدة.

وتشير المعلومات إلى أن حفل إطلاق آيفون 8 سيكون على مسرح ستيف جوبز، الشريك المؤسس لشركة أبل، وهو مقر جديد يقام عليه للمرة الأولى حدث من هذا القبيل.

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