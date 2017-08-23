المملكة تتجه لتجاوز خططها المستهدفة بالطاقة المتجددة

قال تركي الشهري رئيس مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بوزارة الطاقة إن السعودية تهدف إلى تجاوز المستوى المستهدف لتوليد الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة والبالغ 9.5 جيجاوات سنويا، تأكيدا على التزامها تجاه الطاقة النظيفة في الأمد الطويل.

وقال الشهري في منتدى الاستثمار السعودي الصيني بجدة “نخطط لتجاوز 9.5 جيجاوات”.

وقال الشهري لرويترز في وقت لاحق إن الفكرة كلها وراء ذلك تتمثل في طمأنة المستثمرين بأن المملكة لديها رؤية طويلة الأجل للطاقة المتجددة.

وكانت السعودية قد قالت إنها تخطط لتوليد 9.5 جيجاوات سنويا من الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2023 من خلال 60 مشروعا تتضمن استثمارات تقدر بنحو 30 مليارا إلى 50 مليار دولار.

وأشار إلى أن إبداء الاهتمام بأول مشروع للطاقة الشمسية على مستوى المرافق في السعودية جاء من الصين أكثر من أي دولة أخرى.