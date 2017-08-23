تعليم تبوك يعلن الحركة السنوية لقيادات المدارس

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف رئيس لجنة القيادات المدرسية إبراهيم العُمري اليوم ، الحركة السنوية لقيادات ووكلاء المدارس بمنطقة تبوك.

وأوضح رئيس قسم القيادة المدرسية عوض العنزي أن الحركة السنوية اعتمدت على معايير عدة تضمنت سد الشواغر في قيادات المدارس، وترشيح قادة للمدارس المحدثة، وتلبية طلبات النقل لعدد من قادة ووكلاء المدارس وفق الضوابط، كما شملت الحركة التنسيق مع مكاتب التعليم فيما يتعلق بقادة ووكلاء مدارس المحافظات، والتنسيق مع مكتب التعليم الأهلي فيما يتعلق بقادة المدارس الأهلية، ولائحة تنظيم لجنة القيادات المدرسية.