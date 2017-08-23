مطلق النار في مشاجرة حديقة الجامعة بالعقيق في قبضة رجال الأمن

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد سعد طراد بان شرطة محافظة العقيق تحقق مع مواطن قام باستخدام سلاح ناري نتيجة مشاجرة مع مواطن آخر، واوضح بأنه ورد بلاغ لغرفة العمليات بشرطة محافظة العقيق عن وجود مشاجرة بين مواطنان بحديقة الجامعة بالمحافظة وقيام أحدهما بإطلاق عدة أعييرة نارية في الهواء من مسدس عائد له دون حدوث أي إصابات، وعلى الفور تم انتقال الجهات الأمنية المختصة للموقع، حيث تم العثور على الأظرف الفارغة العائدة للطلقات النارية، والقبض على المتهم أمام منزله ، مؤكدا بأنه سوف يتم إتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة حيال ذلك.