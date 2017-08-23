المركز التوجيهي لهيئة الأمر بالمعروف يكمل استعداداته لاستقبال ضيوف الرحمن بمدينة الحجاج بالقصيم

أتم المركز التوجيهي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الحجاج ببريدة في منطقة القصيم استعداداته لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء الحج مروراً بالمنطقة.

ويقوم المركز بتوزيع المواد التوعوية وبث المقاطع المرئية التي تخدم حجاج بيت الله الحرام عن طريق الشاشات التفاعلية، كما يقدم المقر هديا خاصة للحجاج.

ويقوم العاملون في المركز بتقديم الضيافة اللازمة للحجاج من خلال مقر خاص بذلك يضم قسمي ضيافة للرجال والنساء.

ويأتي ذلك ضمن توجيهات معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للعاملين في موسم الحج من منسوبي الرئاسة العامة ببذل مزيد من الجهد واحتساب الأجر في خدمة ضيوف الرحمن وتقديم التسهيلات لهم وفق أعلى المستويات وبما يحقق تطلعات ولاة أمرنا -حفظهم الله جميعاً-.