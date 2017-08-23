 المركز التوجيهي لهيئة الأمر بالمعروف يكمل استعداداته لاستقبال ضيوف الرحمن بمدينة الحجاج بالقصيم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 25 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أردوغان يستحوذ على المخابرات.. ويفصل المئات تفاصيل جديدة عن الخلية الإرهابية في البحرين لحملة الشهادة الثانوية.. فتح التسجيل بقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي دراسة : رياضة التأمل تحسن الصحة العقلية والجسدية المركز التوجيهي لهيئة الأمر بالمعروف يكمل استعداداته لاستقبال ضيوف الرحمن بمدينة الحجاج بالقصيم مطلق النار في مشاجرة حديقة الجامعة بالعقيق في قبضة رجال الأمن تعليم تبوك يعلن الحركة السنوية لقيادات المدارس خلافات الانقلابيين تتصاعد.. المخلوع يهاجم الحوثيين بعد اتهامات “الخيانة” مثمنا دور صحيفة وجوال المناطق.. تعليم الليث يكرم المناطق الفيحاء يواجه الوحدة الإماراتي في النمسا “جهاز سري” مجهول يصيب 16 دبلوماسيا أمريكيا في كوبا .. وواشنطن تحقق ألمانيا: تركيا لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في عهد أردوغان

المركز التوجيهي لهيئة الأمر بالمعروف يكمل استعداداته لاستقبال ضيوف الرحمن بمدينة الحجاج بالقصيم

المركز التوجيهي لهيئة الأمر بالمعروف يكمل استعداداته لاستقبال ضيوف الرحمن بمدينة الحجاج بالقصيم
المناطق - بريدة
أتم المركز التوجيهي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الحجاج ببريدة في منطقة القصيم استعداداته لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء الحج مروراً بالمنطقة.
ويقوم المركز بتوزيع المواد التوعوية وبث المقاطع المرئية التي تخدم حجاج بيت الله الحرام عن طريق الشاشات التفاعلية، كما يقدم المقر هديا خاصة للحجاج.
ويقوم العاملون في المركز بتقديم الضيافة اللازمة للحجاج من خلال مقر خاص بذلك يضم قسمي ضيافة للرجال والنساء.
ويأتي ذلك ضمن توجيهات معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للعاملين في موسم الحج من منسوبي الرئاسة العامة ببذل مزيد من الجهد واحتساب الأجر في خدمة ضيوف الرحمن وتقديم التسهيلات لهم وفق أعلى المستويات وبما يحقق تطلعات ولاة أمرنا -حفظهم الله جميعاً-.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>