لحملة الشهادة الثانوية.. فتح التسجيل بقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي

أعلنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي عن فتح بوابة القبول والتسجيل لحملة شهادة الثانوية العامة (علوم طبيعية، مقررات علوم طبيعية، علوم شرعية) على وظيفة (جندي أول فني، عريف فني) وذلك حسب مدة الدراسة التخصصية بقوات الدفاع الجوي.

واشترطت على المتقدم::

– أن يكون سعودي الأصل ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة (علوم طبيعية، مقررات علوم طبيعية، علوم شرعية) على أن لا يمضي على حصوله على المؤهل العلمي أكثر من ثلاث سنوات.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره إليه.

– أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

– أن يكون حاصل على نسبة (70%) فأعلى للطلاب حملة الثانوية العامة (علوم طبيعية، مقررات علوم طبيعية).

– أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

– أن لا يقل عمره عن (17) ولا يزيد عمره عن (26) سنة.

– أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

– أن لا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية ولم يسبق له الإلتحاق بالخدمة العسكرية.

– أن يكون غير متزوجاً.

– اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية.

– أن يجتاز كافة إجراءات واختبارات القبول وفقاً للشروط المحددة.

وأشارت إلى أنه سيبدأ التسجيل اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1438/12/26هـ الساعة الثامنة صباحاً (ولمدة 7 أيام) حتى يوم الأحد 1439/1/4هـ عن طريق بوابة القبول الإلكتروني للدفاع الجوي