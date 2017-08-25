 تفاصيل جديدة عن الخلية الإرهابية في البحرين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 25 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تفاصيل جديدة عن الخلية الإرهابية في البحرين لحملة الشهادة الثانوية.. فتح التسجيل بقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي دراسة : رياضة التأمل تحسن الصحة العقلية والجسدية المركز التوجيهي لهيئة الأمر بالمعروف يكمل استعداداته لاستقبال ضيوف الرحمن بمدينة الحجاج بالقصيم مطلق النار في مشاجرة حديقة الجامعة بالعقيق في قبضة رجال الأمن تعليم تبوك يعلن الحركة السنوية لقيادات المدارس خلافات الانقلابيين تتصاعد.. المخلوع يهاجم الحوثيين بعد اتهامات “الخيانة” مثمنا دور صحيفة وجوال المناطق.. تعليم الليث يكرم المناطق الفيحاء يواجه الوحدة الإماراتي في النمسا “جهاز سري” مجهول يصيب 16 دبلوماسيا أمريكيا في كوبا .. وواشنطن تحقق ألمانيا: تركيا لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في عهد أردوغان فيسبوك تغلق مليون حساب يومياً

تفاصيل جديدة عن الخلية الإرهابية في البحرين

تفاصيل جديدة عن الخلية الإرهابية في البحرين
المناطق - وكالات

كشفت المعلومات، التي نشرتها وزارة الداخلية البحرينية، بشأن تفكيك خلية إرهابية، عن تورط غالبية أفرادها في تصنيع العبوات الناسفة وتخزين المتفجرات والمواد الداخلة في تصنيعها، بزنة تزيد عن 127 كيلوغراما.

وأعلنت المنامة اعتقال 7 من أصل 10 أشخاص من أفراد الخلية، التي يتزعمها حسين علي أحمد داود (31 عاما)، وهو هارب إلى إيران.

وأظهرت معلومات وزارة الداخلية البحرينية، أن حسن مكي عباس حسن (27 عاما)، المطلوب الرئيسي بالخلية، مسؤول عن صناعة العبوات المتفجرة لصالح “تنظيم سرايا الأشتر”.

وتلقى حسن تعليمات من داود، أحد قادة التنظيم الذراع الإرهابي لما يسمى “تيار الوفاء الإسلامي”، بتخزين مواد التفجير المهربة من الخارج وإنشاء مخزن لإخفائها.

وخضع حسن للتدريب على تصنيع العبوات المتفجرة على يد محمود محمد علي ملا سالم البحراني (33 عاما)، الذي تم إلقاء القبض عليه أيضا.

واستلم حسن من البحراني حقيبة بها سلاح كلاشنكوف ومواد متفجرة، وقد تم إلقاء القبض عليه عقب وصوله للبلاد قادما من لبنان.

ومن بين المعتقلين في الخلية زينب مكي عباس (34 عاما)، وقد أخفت بمقر سكنها في المالكية حقائب تحتوي على مواد متفجرة وسلاح كلاشنكوف تخص شقيقها حسن مكي عباس.

وطلبت زينب في وقت لاحق من زوجها أمين حبيب، الذي ألقي القبض عليه أيضا، نقل الحقائب من المنزل، حيث سلمها بدوره إلى حسين محمد حسين خميس بغرض إخفائها.

ومن بين المعتقلين في الخلية، حسن عطية محمد صالح (37 عاما)، الذي اشترى مواد تصنيع عبوات متفجرة، مثل الكرات المعدنية، وجهز اسطوانات غاز لاستخدامها بعمليات التفجير.

وقد جند حسن مكي عباس، حسين إبراهيم محمد حسن ضيف (27 عاما)، ونقل مواد داخلة في صناعة العبوات المتفجرة من كرزكان ودمستان، وخزن بعضها في منزله مؤقتا.

وضبطت الشرطة البحرينية كميات من المواد المتفجرة في مواقع مختلفة من قري دمستان وكرزكان والمالكية ودار كليب، وذلك وسط مناطق مأهولة بالسكان.

وعثرت الشرطة على كميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار والمواد التي تدخل في صناعتها، قدرت وزنها بما يفوق 127 كيلو غراما.

ومن بين هذه المواد ما يزيد عن 24 كيلو غراما من مواد (C4) و(TATP) ونيترو سيليلوز شديدة الانفجار، بالإضافة إلى مواد كيماوية وعدد من العبوات المتفجرة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>