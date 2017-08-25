 هجوم انتحاري على مسجد في كابول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 30 أغسطس 2017 ميلاديا

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هجوم انتحاري على مسجد في كابول

هجوم انتحاري على مسجد في كابول
المناطق - وكالات

فجر انتحاري نفسه في مسجد وقت صلاة الجمعة في العاصمة الافغانية كابول، بحسب مسؤولين قالوا إن الهجوم “الارهابي” متواصل.

وقال مساعد الناطق باسم وزير الداخلية الافغاني نجيب دانيش أن “هجوما ارهابيا وقع في حي قلا النجارة في كابول”.

من جهته، أوضح عبد البصير مجاهد المتحدث باسم شرطة كابول أن انتحاريا “فجر نفسه داخل المسجد”. وأضاف أنه “سقط ضحايا بالتأكيد” ووقع الاعتداء في ساعة صلاة الجمعة.

وأوضح دانيش لقناة “تولو نيوز” أن مسلحين اثنين أو ثلاثة دخلوا مع الانتحاري إلى المسجد على ما يبدو وتبادلوا إطلاق النار مع الشرطة من داخله.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    خليل صالح

    حسبي الله ونعم الوكيل هولاءانشاءالله الي جهنم يقتلون الأبرياء في بيوت الله سبحانة وتعالى وين الإسلام منهم اليهود

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