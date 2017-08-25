 وزارة العدل تعفي شركات التمويل العقاري وعملائها من شرط (وسائل الدفع المصدقة) في نقل ملكية المنازل المباعة بالتقسيط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 25 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وقف على الخدمات المقدمة بمدينة حجاج البر.. أمير القصيم: خدمة الحجاج شرف لا يضاهيه شرف العيادات التخصصية السعودية تتعامل مع 3158 حالة مرضية في مخيم الزعتري ضيوف الرحمن يؤدون صلاة أول جمعة من شهر ذي الحجة وسط منظومة متكاملة من الخدمات صحيفة “فورين بوليسي” : حان وقت مواجهة ترمب سياسات إيران التخريبية في سوريا مساعد أمين العاصمة المقدسة للمشاعر المقدسة: زيادة الطواقم العماله لتتماشى مع الزيادة المتوقعة للحجاج هذا العام شارك فيه ” 123″ موهوب .. اختتام برنامج موهبة الإثرائي الصيفي 2017 بالمنطقة الشرقية وزارة العدل تعفي شركات التمويل العقاري وعملائها من شرط (وسائل الدفع المصدقة) في نقل ملكية المنازل المباعة بالتقسيط وكيل التخطيط والتطوير برئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرئاسة العامة عقدت ورش عمل وأجرت دراسات لتطوير البرامج الموجهة للحاج والمعتمر والزائر طيلة أيام مهرجان تمور بريدة .. جمعية منتجي التمور بالقصيم تخصص ٢٨ جناحا لمستفيدي الضمان والايتام لممارسة بيع التمور بالتجزئة تطور الخدمات والتوسعات بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة يضاعفان أعداد الحجيج خلال أربعة عقود هجوم انتحاري على مسجد في كابول ‏بتوجيه من ولي العهد‬⁩.. دعم الجمعيات الخيرية في “الشرقية” بـ 16 مليون ريال

وزارة العدل تعفي شركات التمويل العقاري وعملائها من شرط (وسائل الدفع المصدقة) في نقل ملكية المنازل المباعة بالتقسيط

وزارة العدل تعفي شركات التمويل العقاري وعملائها من شرط (وسائل الدفع المصدقة) في نقل ملكية المنازل المباعة بالتقسيط
واس - الرياض

وجه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإعفاء شركات التمويل العقارية ، وعملائها من شرط إلزام المشترين بنظام التقسيط بإحضار وسائل الدفع المصدقة، عند الرغبة في نقل ملكية العقار من الشركة إلى المشتري بعد انتهاء أقساط العقار.
ويأتي التوجيه عقب أن تقدم عدد من شركات التمويل العقاري، باستدعاءات تشير فيها إلى أن بعض كتابات العدل تشترط إحضار وسائل دفع مصدقة لكامل قيمة العقار لإتمام عملية نقل الملكية، في حين أن العقارات تباع عن طريق التقسيط وتسدد بأقساط شهرية، وبالتالي يتعذر إحضار وسائل دفع مصدقة، ويتعذر معه نقل الملكية، على الرغم من أن هذه الشركات مرخصة بنشاط التمويل العقاري.
ودفعت تلك الملاحظات، إلى إصدار معالي وزير العدل توجيه لجميع كتابات العدل في المملكة، بإعفاء شركات التمويل العقاري التي ترغب في نقل الملكية إلى المشتري من شرط التصديق على أن تضاف القيمة في المبايعة، ويوضح فيها أنها على أقساط شهرية، انتهت بتاريخ محدد، عبر إفادة مختومة من الشركة.
ويهدف التوجيه إلى التسهيل على الشركات وعملائها في عملية نقل ملكية المنازل، خاصة في ظل حماية حقوق الطرفين، والاكتفاء بإفادة مختومة من الشركة تكفي في هذه الحالة، على اعتبار أن الشركة هي الطرف الآخر في عملية البيع.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>