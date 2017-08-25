مساعد أمين العاصمة المقدسة للمشاعر المقدسة: زيادة الطواقم العماله لتتماشى مع الزيادة المتوقعة للحجاج هذا العام

أعلن مساعد أمين العاصمة المقدسة للمشاعر المقدسة والمواسم المهندس عارف بن عبدالله قاضي استنفار كافة إدارات الأمانة و زيادة طواقمنا سواء كانت إدارية أم ميدانية مع رفع درجة التنسيق والإعداد وذلك لزيادة المتوقعة هذا العام من الحجاج، لينعم الحاج بخدمة تامة مؤكدا أن تم الانتهاء من تجهيز البنى التحتية كإنارة الشوارع وصيانة دورات المياه وخلافها، أو على صعيد الكادر البشري، إذ نقوم بتشكيل الفرق واختيار القادة، فنحن نجدد القادة في كل موسم، ولدينا عملية تقييم لعناصرنا، لكننا تعلمنا من تجاربنا أن نشجع كل واحد لرفع أدائه مستقبلا، ونستفيد كل سنة من أخطاء العام السابق لتلافيها وعدم تكرارها مجددا.

وأوضح قاضي أن استعداداتهم الحالية تشمل تجهيز ومتابعة صوالين الحلاقة والتأكد من عملها وفق المعايير الصحية، وكذلك تجهيز ما يتعلق بالنظافة، إضافة إلى متابعة تراخيص المطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية داخل المشاعر، كما نتعامل مع مشاكل الباعة الجائلين. أن خطة أمانة العاصمة لحج هذ العام جاءت شاملة لكافة النواحي البلدية حيث تم تجهيز الطرق والمشاريع التي تربط بين الأحياء والتي تربط بين المشاعر المقدسة ، إضافة إلى تأهيل الأنفاق وشبكات الإنارة.

وأوضح المهندس عارف قاضي أن أمانة العاصمة تعمل ضمن منظومة متكاملة مع الجهات الأخرى المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، حيث تم تخصيص أكثر من (23) ألف فرد مابين موظف وإداري ومهندس وعامل وغيرهم لتوفير خدمات صحة البيئة والنظافة العامة بالإضافة إلى الجهات المساندة لأمانة العاصمة في هذه الأعمال،

وأشار قاضي إلى أن الأمانة بدأت منذ 20 ذو القعدة تكثيف أعمالها في منطقة المشاعر المقدسة استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن مبيناً انه سيستمر تكامل الأعمال حتى نهاية الموسم بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة برعاية وإشراف مباشر من سمو أميرمنطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية.

وبشأن خطة الأمانة لصحة البيئة، أوضح المهندس عارف قاضي أن الفرق الميدانية تقوم حالياً بجولات تفتيشية مكثفة ومستمرة على مدار الساعة على مواقع المحلات التجارية وبيع المواد الغذائية والمطاعم وأماكن تحضيير هذه الوجبات قبل الموسم بشكل مباشر والتأكد من سلامة العاملين ووجود الشهادات الصحية والتراخيص اللازمة في المنطقة المركزية .

ولفت إلى أن الأمانة قامت بالكشف وصيانة جميع شبكات الإنارة للمشاعر المقدسة سواء في الطرقات أو في الأنفاق أو في الجسور للتأكد من سلامة كافة محتويات هذه الشبكات مشيراً إلى وجود فرق ميدانية تعمل بصفة دائمة على مواقع الشبكات للتأكد من سلامتها، كما يتم تقوم الإدارة المركزية وإدارة إشعال الإنارة بمتابعة شبكات الإنارة أثناء إقامة الحجاج بالمشاعر المقدسة.

وأشار إلى إنشاء مراكز خدمات بلدية بمنطقة المشاعر المقدسة التي تم تقسيمها إلى ( 27 ) منطقة فرعية حيث يعتبر كل مركز بلدية فرعية مصغرة للتعامل مع الحدث بشكل مباشر وقريب وهذه الفرق والمراكز تقوم بمتابعة جميع المرافق البلدية من أعمال إنارة من أعمال طرق وجسور والتعديات على المرافق العامة وتسهيل باقي عمل الجهات الأخرى العاملة في خدمة ضيوف الرحمن.

وكشف مساعد أمين العاصمة المقدسة أنه تم هذا العام دعم بعض المناطق المركزية في منطقة المشاعر المقدسة خاصة مشعر منى الذي يقضي فيه الحجيج معظم وقتهم خلال موسم الحج ، حيث يتم إدخال بعض الآليات لدعم عملية نقل المخلفات والتخلص منها بشكل سريع.