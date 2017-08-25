العيادات التخصصية السعودية تتعامل مع 3158 حالة مرضية في مخيم الزعتري

تعاملت العيادات التخصصية السعودية التابعة للحملة الوطنية السعودية في مخيم الزعتري مع 3158 حالة مرضية من الأشقاء السوريين في التخصصات الطبية كافة خلال الأسبوع 242 على بدء تقديم الخدمات في المخيم , حيث دونت سجلات العيادات الطبية خلال هذا الأسبوع, عدد 700 حالة في عيادة الأطفال ممن يعانون من الأمراض الموسمية، كما استقبلت عيادة القلب 38 مراجعاً ، والنسائية 200 مراجعين ، فيما تلقى 216 شقيقاً سورياً العلاج في عيادة الأسنان وتعاملت عيادة الجراحة مع 260 حالة ، والعظام 228 حالة وعيادة الجلدية مع 393 حالة قدم لها العلاج المناسب ، وبلغ مراجعي عيادة الأذنية 214 حالة ، فيما استقبلت عيادة التطعيمات 80 طفلاً قدمت لهم اللقاحات اللازمة ضمن برنامج الحملة الوطنية السعودية الطبي ” شقيقي صحتك تهمني” وأجرى قسم المختبر 154 تحليلاً مخبرياً.

وبين المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني أن العيادات التخصصية السعودية من خلال عيادات الاختصاص التابعة لها والبالغة 16 عيادة تقدم الخدمات الطبية الشاملة وبشكل منتظم من خلال كوادر طبية متخصصة وبكفاءة عالية على مستوى مخيم الزعتري.

من جانبه أوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان أن الحملة مستمره بإذن الله في مواصلة العمل الإغاثي وتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء السوريين، مؤكداً إعطاء البرامج الصحية اهتماماً خاصاً مع مراعاة معايير العمل الطبي العالمية التي تقدم للشقيق السوري العلاج الأمثل.