بلغ عدد القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم 2 / 12 / 1438 هـ 1.497.095حاجاً , و ذلك بزيادة بلغت 367.095 حجاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي ، و بنسبة قدرها 32 % تقريباً ، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.400.670 حاجاً ، والقادمين عن طريق البر 83.056 حاجاً، والقادمين عبر البحر 13.369 حاجاً.
وصول أكثر من 1,4 مليون حاج إلى المملكة عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية
بلغ عدد القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم 2 / 12 / 1438 هـ 1.497.095حاجاً , و ذلك بزيادة بلغت 367.095 حجاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي ، و بنسبة قدرها 32 % تقريباً ، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.
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