 وصول أكثر من 1,4 مليون حاج إلى المملكة عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 25 أغسطس 2017 ميلاديا

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وصول أكثر من 1,4 مليون حاج إلى المملكة عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية

وصول أكثر من 1,4 مليون حاج إلى المملكة عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية
واس - الرياض

بلغ عدد القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم 2 / 12 / 1438 هـ 1.497.095حاجاً , و ذلك بزيادة بلغت 367.095 حجاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي ، و بنسبة قدرها 32 % تقريباً ، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.400.670 حاجاً ، والقادمين عن طريق البر 83.056 حاجاً، والقادمين عبر البحر 13.369 حاجاً.

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