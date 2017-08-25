مليشيا حزب الله تؤكد التفاوض مع تنظيم الدولة بموافقة نظام الأسد

قال زعيم مليشيا حزب الله حسن نصر الله إنه وبموازاة المعارك ضد تنظيم الدولة في القلمون الغربي، تجري مفاوضات ضمن الأراضي السورية بين الحزب والتنظيم بموافقة نظام الأسد.

وفي كلمة متلفزة له قال نصر الله : إن أي اتفاق مع التنظيم سيكون شرطه الأول كشف مصير العسكريين اللبنانيين المختطفين وعودتهم على حد قوله.

هذا وكانت رويترز نقلت أمس، عن مصدر عسكري أن مليشيا الحزب وقوات النظام وافقتا على مطلب التنظيم بالانسحاب من القلمون الغربي إلى محافظة ديرالزور.

من جانبه أعلن جيش لبنان السيطرة على مئة كيلومتر مربع من أصل مئة وعشرين من المناطق التي كانت خاضعة لتنظيم الدولة بالجرود شرق البلاد مضيفا أنه قصف بالمدفعية الثقيلة والطائرات مواقع التنظيم في وادي مرطبيا ومحيطها، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف المسلحين.