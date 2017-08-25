 روسيا: 8 آلاف مسلح قتلوا في سوريا خلال الأشهر الـ3 الماضية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 25 أغسطس 2017 ميلاديا

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روسيا: 8 آلاف مسلح قتلوا في سوريا خلال الأشهر الـ3 الماضية

روسيا: 8 آلاف مسلح قتلوا في سوريا خلال الأشهر الـ3 الماضية
المناطق - وكالات

ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية أن الجنرال الروسي سيرغي سوروفكين، قائد القوات الروسية في سوريا، قال اليوم الجمعة، إن أكثر من ثمانية آلاف مسلح لقوا حتفهم، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في سوريا التي مزقتها الحرب.

ووفقاً لسورفكين، فشهد هذا الأسبوع فقط قيام الطيارين الروس بأكثر من 160 طلعة جوية في سوريا، مما أدى إلى تدمير أكثر من 400 هدف.

وتعتبر روسيا الداعم العسكري القوي للنظام السوري، الحليف منذ العصر السوفيتي.

وأدانت قوى إقليمية وغربية، بما فيها الاتحاد الأوروبي، النظام السوري لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك قتل المدنيين.

وتبرر روسيا دعمها للنظام السوري كجزء من محاولة لاستعادة بعض مظاهر الاستقرار في البلاد، التي خربتها سنوات من الحرب الأهلية متعددة الجوانب.

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