 داعش يعلن المسؤولية عن الهجوم على مسجد في كابول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 25 أغسطس 2017 ميلاديا

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داعش يعلن المسؤولية عن الهجوم على مسجد في كابول

داعش يعلن المسؤولية عن الهجوم على مسجد في كابول
المناطق - وكالات

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن انفجار داخل مسجد في العاصمة الأفغانية كابول، بعد أن اقتحمها مسلحون خلال صلاة الجمعة اليوم.

وهاجم اثنان من تنظيم داعش المسجد في كابول، وفقاً لزعم بثته وكالة أعماق، الذراع الإعلامي للتنظيم.

كان مسؤولون قد ذكروا أن شخصين على الأقل قتلا بعد أن هاجم عدد من المسلحين مسجداً في كابول.

وقال بشير مجاهد، أحد المتحدثين باسم شرطة كابول، إن الهجوم وقع في مسجد “إمام زمان”.

وأضاف مجاهد أن الشرطة طوقت المنطقة.

يذكر أن الأقلية الشيعية في أفغانستان هدف متكرر لعناصر داعش.

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