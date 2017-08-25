القوات العراقية تحرر المحلبية شرقي تلعفر وهروب عناصر داعش

أعلنت القوات العراقية، اليوم الجمعة، أنها استعادت كامل ناحية المحلبية شرقي تلعفر، رفع العلم العراقي فوق أبنيتها، وفقاً لما أوردته “السومرية” العراقية.

وكانت الشرطة الاتحادية أعلنت في وقت سابق، أنها اقتحمت بمساندة ميليشيات الحشد الشعبي حي “السعد” شمال غرب مدينة تلعفر، وسيطرت على ما نسبته 60% من مناطق الحي، فيما توغلت قطعات الرد السريع في حي الربيع القريب من حي السعد، مشيرةً إلى هروب عناصر داعش باتجاه مركز القضاء.

وأفادت خلية الإعلام الحربي العراقية، في وقت سابق اليوم، أن “قوات اللواء 17 والقوات الأمنية حررتا قرية “مشيرفة” غرب ناحية المحلبية، شرق تلعفر، بينما تخوض القوات العراقية لليوم السادس على التوالي معركة لتحرير القضاء من تنظيم داعش الإرهابي، كان أعلن انطلاقها رئيس الوزراء حيدر العبادي يوم الأحد الماضي، بعد 40 يوماً من تحرير الموصل.

وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق، قد أعلنت أمس الخميس سيطرتها على عدد من أحياء تلعفر الشمالية والجنوبية الشرقية وتكبيد تنظيم داعش خسائر كبيرة، فيما اقتحمت قوات مكافحة الإرهاب مركز القضاء واستعادت حي المعلمين إضافة لمبان حكومية.

وأضافت قيادة العمليات “أن قواتها ضيقت الخناق على المتطرفين في محاور القتال الثلاثة بينما اقتحمت قوات مكافحة الإرهاب مركز تلعفر وباتت تقاتل هناك بعد استعادة حي المعلمين”.

واستعادت القوات الحكومية نحو نصف مساحة قضاء تلعفر ومحيطه وقتلت المئات من عناصر داعش بمساعدة من طائرات التحالف الدولي كما انتزعت من قبضة التنظيم عددا من مراكز قياداته.