 تجهيز مقرات الضيوف في مكة والمشاعر المقدسة بأعلى المستويات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 25 أغسطس 2017 ميلاديا

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تجهيز مقرات الضيوف في مكة والمشاعر المقدسة بأعلى المستويات

تجهيز مقرات الضيوف في مكة والمشاعر المقدسة بأعلى المستويات
واس - مكة

تفقد الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة عبدالله بن مدلج المدلج، مقرات البرنامج في مكة وفي المشاعر المقدسة, وهم حجاج البرنامج العام، وبرنامج ذوي شهداء فلسطين، وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية؛ وأسر شهداء الجيش السوداني؛ للوقوف على تجهيزها وفق أعلى المستويات .
واطلع المدلج في جولته التي رافقه خلالها عدد من رؤساء اللجان على تجهيزات استقبال وخدمة ضيوف خادم الحرمين الشريفين مدة وجودهم في الفنادق والمشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج، ومواقع سكنهم والمرافق المجهزة لخدمتهم والتأكد من جاهزيتها، واطمأن على توفير الخدمات اللازمة لهم.
وكانت قد أنهت لجنة المشاعر في البرنامج تحضيراتها لاستضافة ضيوف خادم الحرمين الشريفين، ونفذت المهام الموكلة إليها في منطقة المشاعر المقدسة، حيث أكملت تجهيز مواقع الضيوف في عرفات ومزدلفة ومنى، ووفرت جميع الخدمات في مقرات سكن الضيوف قبل وصولهم.
وأشار الأمين العام للبرنامج إلى أن العمل في مشعر عرفة بدأ مطلع شهر ذي القعدة الماضي، حيث نصبت الخيام على مساحة كبيرة، وفرش المخيم، وجرى تقسيم المخيم إلى قسمين، الأول رجالي والثاني نسوي، علاوة على إنشاء دورات مياه إضافية، وإنشاء مطبخ متكامل في عرفة, لتوفير الوجبات الغذائية للحجاج في هذا اليوم المشهود.
وحول تجهيزات المخيم في مشعر منى، قال المدلج: إنه تم التأكد من توافر كل عوامل الأمان في مخيم الضيوف، حيث تم تجهيز الخيام المضادة للحريق في مشعر منى بكل الخدمات، وقسم الموقع القريب من جسر الجمرات إلى خيام، كما يوجد بوفيه مفتوح لضيوف خادم الحرمين الشريفين على مدار 24 ساعة، وجرى توزيع برادات في أنحاء الخيام المختلفة، وتوفير مأكولات ومشروبات ساخنة وباردة على مدار الساعة.

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