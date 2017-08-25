 مطالبين بتدخل من يهمه الأمر .. مغردون يتفاعلون مع #فصل_موظف_حكومي_لأنه_بلغ_نزاهة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 25 أغسطس 2017 ميلاديا

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مطالبين بتدخل من يهمه الأمر .. مغردون يتفاعلون مع #فصل_موظف_حكومي_لأنه_بلغ_نزاهة

مطالبين بتدخل من يهمه الأمر .. مغردون يتفاعلون مع #فصل_موظف_حكومي_لأنه_بلغ_نزاهة
المناطق - الرياض - عادل الزهراني

تفاعل الكثير  المغردون مع خبرٍ صحفي يخص أحد الموظفين الذين تعاملوا مع “نزاهة”! حيث جاء القرار بطي قيد الموظف بسبب غياباتٍ؛ نفاها “المفصول” جملةً وتفصيلاً، مؤكداً أن السبب الحقيقي هو تقدّمه بعدة بلاغات إلى “نزاهة” تخص ملفات فساد وتعيينات لوافدين على وظائف رسمية، قضيّةٌ رأى المغردون بأنها ستتسبب بإحجام الموظفين عن الإبلاغ عمّا يرون، خوفاً من فصلٍ أو استغناء، لتأتي المطالبات بإنصاف الرجل، وتقديم “نزاهة” آليّة إبلاغٍ لا تتسبب بالضرر على المبلغ وأنشأ  المغردون  هاشتاقا  تحت  وسم  #فصل_موظف_حكومي_لأنه_بلغ_نزاهة
فذكر  عدد من  المغردين  ومنهم :

– أبو تركي
إن صح هذا الخبر فلن يتسنى لكل مواطن شريف التبليغ عن أي قضية فساد ، وسيستشري الفساد في بلادنا كالطاعون !

– وليد الظفيري
“‏إن صح هذا الخبر فلن يتسنى لكل مواطن شريف التبليغ عن أي قضية فساد، وسيستشري الفساد في بلادنا كالطاعون!”.

-سلطان  القحطاني

مثل ما فصل الوزير العرج وتمت إحالته  للتحقيق فسيتبعه أمين منطقة المدينه بمشيئة الله ثم بثقتنا بقيادتنا

– إبراهيم المنيف
“‏هالموظف مشكلته (نظامي)، ويحب (الستر)! لكن لو كتب مشكلته بهاشتاق، ووصله ترند، وصارت (قضيته رأي عام)، بينحفظ حقه”.

– سراج الغامدي
“‏على حد علمي أن بيانات المُبلّغ تبقى سرية، ‏السؤال: كيف تسرّب اسمه لجهة عمله، وعليها تم فصله؟”.

– ماجد النفيعي
“نزاهة‬” مسؤولة عن اللي صار للموظف، أين الحماية للمبلّغين عن الفساد! قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق”.
-تولين  الحربي

‏هذا الموظف المفروض يرقونه ويرفعون منصبه لانه انسان أمين في شغله مو يجازونه بفصله وتعيين اجانب مكانه حسبي الله

-عبدالعزيز  السحيمي

يعلن مكتب المحامي عبدالعزيز بن عبيد السحيمي للمحاماه عن تكفله بالترافع في قضيته في حال ثبت عدم نظامية فصله.

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