قرعة «يوروبا ليغ»: ليون في المجموعة الأصعب.. ومهمة سهلة لميلان وأرسنال

موناكو – وكالات

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم، التي سحبت اليوم الجمعة في موناكو، عن وقوع ميلان في مجموعة مطمئنة للفريق الإيطالي المتوج بطلا لأوروبا خمس مرات في تاريخه، كما أسفرت عن مواجهة إنجليزية ألمانية بين أرسنال وكولون، كما أوقعت القرعة ليون الفرنسي الذي يستضيف النهائي، في مجموعة صعبة خلافا للعملاقين ميلان الإيطالي وأرسنال الإنجليزي.

ويشارك في دور مجموعات هذه البطولة التي توج بها مانشستر يونايتد الإنجليزي الموسم الماضي، 48 فريقا وزعت على 12 مجموعة على أن يتأهل أول وثاني كل منها الدور التالي ينضم إليها أصحاب المركز الثالث في المجموعات الثماني من دوري أبطال اوروبا، ليصبح العدد النهائي 32 فريقا.

المجموعة الأولى:

فياريال الأسباني

استانة من قازاخستان

سلافيا براج التشيكي

فريق إسرائيلي

المجموعة الثانية:

دينامو كييف الأوكراني

يانج بويز السويسري

بارتيزان بلجراد الصربي

سكندريبو الألباني

المجموعة الثالثة:

سبورتنج براجا البرتغالي

لودوجوريتس البلغاري

هوفنهايم الألماني

باشاك شهير التركي

المجموعة الرابعة:

ميلانو الإيطالي

اوستريا فيينا النمساوي

رييكا الكرواتي

أيك اثينا اليوناني

المجموعة الخامسة:

أولمبيك ليون الفرنسي

إيفرتون الإنجليزي

اتلانتا الإيطالي

أبولون ليماسول القبرصي

المجموعة السادسة:

كوبنهاجن الدنمركي

لوكوموتيف موسكو الروسي

شيريف تيراسبول (مولدوفا)

فاستاف زيلين التشيكي

المجموعة السابعة:

فيكتوريا بلزن التشيكي

ستيوا بخارست الروماني

لوجانو السويسري

فريق إسرائيلي

المجموعة الثامنة:

أرسنال الإنجليزي

باتي بوريسوف من روسيا البيضاء

كولونيا الألماني

رد ستار بلجراد الصربي

المجموعة التاسعة:

سالزبوج النمساوي

أولمبيك مرسيليا الفرنسي

فيتوريا جيمارايش البرتغالي

قونية سبور التركي

المجموعة العاشرة:

أتليتيك بيلباو الاسباني

هيرتا برلين الألماني

زوريا لوهانسك الأوكراني

أوسترسوند السويدي

المجموعة 11:

لاتسيو الايطالي

نيس الفرنسي

تسولت فارجيم البلجيكي

فيتيس أرنهيم الهولندي

المجموعة 12:

زينيت الروسي

ريال سوسيداد الأسباني

روزنبورج النرويجي

فيردار سكوبيا المقدوني