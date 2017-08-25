 قائد القوات الجوية يتفقد مجموعة تمريني العلم الأحمر والأخضر السادس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 25 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تعاون بين مكافحة المخدرات ومركز مكافحة الجريمة لتحكيم «نبراس» لاعب أخضر التايكوندو محمد السويق يحقق ذهبية بطولة العالم بشرم الشيخ «الإحصاء»: أكثر من 51.700 موظف لـ 22 جهة حكومية يعملون على مدار الساعة لخدمة الحجاج ضبط مستودع عبوات زمزم مغشوشة وعدد من المخالفين بمكة قائد القوات الجوية يتفقد مجموعة تمريني العلم الأحمر والأخضر السادس قرعة «يوروبا ليغ»: ليون في المجموعة الأصعب.. ومهمة سهلة لميلان وأرسنال اتهام الرئيس السابق لجهاز مكافحة المخدرات بالتواطؤ في عملية تهريب في فرنسا وزارة الصحة:عودة الطفل المختطف من مستشفى الملك خالد بالخرج نائب أمير منطقة مكة المكرمة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد علي محمد العيسي مطالبين بتدخل من يهمه الأمر .. مغردون يتفاعلون مع #فصل_موظف_حكومي_لأنه_بلغ_نزاهة جنائي الخرج يعثر على مولود مستشفى الملك خالد المختطف نائب أمير مكة المكرمة يستقبل قائد المنطقة الغربية اللواء طيار ركن سعد بن علي القرني

قائد القوات الجوية يتفقد مجموعة تمريني العلم الأحمر والأخضر السادس

قائد القوات الجوية يتفقد مجموعة تمريني العلم الأحمر والأخضر السادس
المناطق_الرياض

تفقد قائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن صالح العتيبي أمس، مجموعة تمريني العلم الأحمر والأخضر السادس، وذلك في قاعدة نلس بولاية نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث استقبله من الجانب الأمريكي ممثل القوات الجوية الأمريكية العميد الطيار جون باتويل .
وشملت الزيارة التفقدية مقر الحرب الجوية، حيث استمع إلى إيجاز مختصر عن التمرين، بعدها توجه إلى مبنى العلم الأحمر واطلع على طبيعة العمل الذي تقوم به القوات الجوية الملكية السعودية ومدى مشاركتها مع القوات الأمريكية والقوات الصديقة، حيث اثبت الطيارون السعوديون المهارات والقدرات الفنية والعالية التي يمتلكونها، ومدى التعاون المشترك مع الدول الصديقة في أداء المهام والعمليات المشتركة سواء دفاعيه أو هجومية.
بعد ذلك توجه اللواء العتيبي إلى مبنى العلم الأخضر واستمع إلى ايجاز من قائد التمرين المقدم الطيار الركن خالد اليوسف الذي تحدث عن أهم المراحل التي قامت بها المقاتلات السعودية والصعوبات الجوية التي واجهت الطيارين في تخطي العقبات والوصول إلى قاعده نلس بعد رحلة طويلة، ثم توحه إلى مقر الصيانة واستمع إلى شرح من الرائد عدنان السواط عن المعدات والأجهزة المستخدمة في التمرين، موضحا أن طائرات التايفون تعمل بنظام إلكتروني عالي الدقة حيث يقوم فريق الصيانة باستلام الطائرة وتجهيزها من وقود وقطع غيار وذخيرة لتكون جاهزة للمهمة المراد تنفيذها على أكمل وجه.
وعبر قائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلف عن فخره بما شاهده من التجهيزات والإمكانيات التي أسهمت في كفاءة الطيارين المشاركين في تمريني العلم الأحمر والأخضر السادس، مؤكدا على جاهزيتهم القتالية في أي مهمة موكلة إليهم سواء في هذا التمرين أو في العمليات القتالية، مقدما شكره لقائد التمرين وفريق العمل المشارك في هذا التمرين، مؤكدا أن هذا النجاح لم يأتي الا بفضل من الله ثم بدعم حكومتنا الرشيدة التي تولي جل اهتمامها بقواتنا المسلحة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>