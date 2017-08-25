قائد القوات الجوية يتفقد مجموعة تمريني العلم الأحمر والأخضر السادس

تفقد قائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن صالح العتيبي أمس، مجموعة تمريني العلم الأحمر والأخضر السادس، وذلك في قاعدة نلس بولاية نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث استقبله من الجانب الأمريكي ممثل القوات الجوية الأمريكية العميد الطيار جون باتويل .

وشملت الزيارة التفقدية مقر الحرب الجوية، حيث استمع إلى إيجاز مختصر عن التمرين، بعدها توجه إلى مبنى العلم الأحمر واطلع على طبيعة العمل الذي تقوم به القوات الجوية الملكية السعودية ومدى مشاركتها مع القوات الأمريكية والقوات الصديقة، حيث اثبت الطيارون السعوديون المهارات والقدرات الفنية والعالية التي يمتلكونها، ومدى التعاون المشترك مع الدول الصديقة في أداء المهام والعمليات المشتركة سواء دفاعيه أو هجومية.

بعد ذلك توجه اللواء العتيبي إلى مبنى العلم الأخضر واستمع إلى ايجاز من قائد التمرين المقدم الطيار الركن خالد اليوسف الذي تحدث عن أهم المراحل التي قامت بها المقاتلات السعودية والصعوبات الجوية التي واجهت الطيارين في تخطي العقبات والوصول إلى قاعده نلس بعد رحلة طويلة، ثم توحه إلى مقر الصيانة واستمع إلى شرح من الرائد عدنان السواط عن المعدات والأجهزة المستخدمة في التمرين، موضحا أن طائرات التايفون تعمل بنظام إلكتروني عالي الدقة حيث يقوم فريق الصيانة باستلام الطائرة وتجهيزها من وقود وقطع غيار وذخيرة لتكون جاهزة للمهمة المراد تنفيذها على أكمل وجه.

وعبر قائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلف عن فخره بما شاهده من التجهيزات والإمكانيات التي أسهمت في كفاءة الطيارين المشاركين في تمريني العلم الأحمر والأخضر السادس، مؤكدا على جاهزيتهم القتالية في أي مهمة موكلة إليهم سواء في هذا التمرين أو في العمليات القتالية، مقدما شكره لقائد التمرين وفريق العمل المشارك في هذا التمرين، مؤكدا أن هذا النجاح لم يأتي الا بفضل من الله ثم بدعم حكومتنا الرشيدة التي تولي جل اهتمامها بقواتنا المسلحة.