«الإحصاء»: أكثر من 51.700 موظف لـ 22 جهة حكومية يعملون على مدار الساعة لخدمة الحجاج

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ضمن الروزنامة الإحصائية لموسم حج 1438هـ أنَّ أكثر من 51.700 موظف وموظفة يمثلون 22 جهة حكومية يعملون هذه الأيام وعلى مدار الساعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة ويقدمون مئات الخدمات العامة لضيوف الرحمن.

وأوضحت الهيئة بأنَّ الخدمات العامة التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام تشمل أنشطة الأمانات والبلديات، وخدمات الرقابة والتفتيش، وخدمات الكهرباء والمياه، وخدمات التوعية الدينية والإعلامية إضافة إلى عدد من الخدمات المساندة، ولا تشمل هذه الخدمات (الخدمات الصحية وخدمات النقل وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات) والتي يتم نشرها بشكل منفصل في الروزنامة الإحصائية لحج 1438هـ.

يذكر أن هيئة الإحصاء تستمر وعبر الروزنامة الإحصائية لحج 1438ه بنشر كافة الإحصاءات المتعلقة بخدمات الحج وعدد الحجاج عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa .