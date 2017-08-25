 ضبط مستودع عبوات زمزم مغشوشة وعدد من المخالفين بمكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 25 أغسطس 2017 ميلاديا

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ضبط مستودع عبوات زمزم مغشوشة وعدد من المخالفين بمكة

ضبط مستودع عبوات زمزم مغشوشة وعدد من المخالفين بمكة
المناطق_مكة

تلقت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة بلاغا من قبل عمليات الدوريات الأمنية عن مستودع غير نظامي لمياه زمزم ومواد غذائية، وعلى الفور شكلت البلدية فريقا للتوجه للموقع ومباشرة الحالة .
وقال رئيس البلدية المهندس ممدوح بن محمد عراقي، إن البلدية حريصة على تكثيف نشاطها الرقابي في كافة الأحياء السكنية بواسطة فرقها الرقابية المخصصة لذلك، حيث شكلت البلدية فريقا يضم كلاً من: رئيس قسم الأسواق محمد العصيمي وبدر الصاعدي وأسماعيل السهلي واحمد الزهراني وعلي عسيري وعادل بره، وتم الوقوف على الموقع وضبط العديد من المخالفات الصحية والتشغيلية داخله مع افتقاره لأدنى الاشتراطات الصحية، وتم مصادرة (100) عبوة زمزم ومواد غذائية متنوعة وإعداد محضر بذلك .
وفي ذات السياق نفذت البلدية حملة على حلقة الخضار صادرت خلالها (420) كرتون فواكهه فاسدة متنوعة، كما تمت مصادرة (300) كيلو لحوم غير صالحة تباع أمام المسلخ.
وتم مساء أمس تنفيذ حملة على حديقة أم الكتاد وضبط عدد من المخالفين اللذين يقومون بالطبخ العشوائي في الحديقة وببيع المشروبات وتأجير الألعاب دون تراخيص نظامية، وتمت مصادرة (10) سيارات أطفال ودبابات و(2 نطنيطة) وأنبوبة غاز وعدد من الأواني ومواقد النار المستخدمة بطرق عشوائية مخالفة، وشارك في الحملة جميع منسوبي مركز الإسكان ومساندة منسوبي مركز الحلقة.
وأكد عراقي أن البلدية حريصة على متابعة كافة الأنشطة والقضاء على مثل هذه المخالفات والتأكد من نظامية مواقع بيع وتداول المواد الغذائية، مشيراً إلى أن البلدية تكثف نشاطها الرقابي خلال هذه الأيام التي تزدحم فيها مكة المكرمة بضيوف الرحمن، وذلك حرصا على صحتهم وسلامتهم وتأمين الأجواء الصحية الآمنة لهم .

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