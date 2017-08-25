 لاعب أخضر التايكوندو محمد السويق يحقق ذهبية بطولة العالم بشرم الشيخ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 25 أغسطس 2017 ميلاديا

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لاعب أخضر التايكوندو محمد السويق يحقق ذهبية بطولة العالم بشرم الشيخ

لاعب أخضر التايكوندو محمد السويق يحقق ذهبية بطولة العالم بشرم الشيخ
المناطق_مريم البراهيم

حقق لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو محمد السويق الميدالية الذهبية في منافسات بطولة العالم للناشئين بشرم الشيخ بجمهورية مصر العربية ،وجاء تفوق السويق بعد فوزه على لاعب المنتخب الايطالي الذي حل وصيفاً وجاءت اوكرانيا ثالثاً وتركيا في المرتبة الرابعة .ورفع محمد السويق التهنئة لجميع المسئولين بقطاع الرياضة على هذا الإنجاز ، مرجعاً ذلك لتوفيق الله عز وجل ثم جهود مسؤولي الإتحاد السعودي للتايكوندو وعلى رأسهم العميد ركن شداد العمري .وقال:”تفوقي كان خلفه مدربين أكفاء بقيادة الكابتن عزيز والوطنيان محمد سعد القحطاني وفهد الدويسان”.فيما أشار رئيس الاتحاد شداد العمري إلى أن الذهب جاء نتاج جهد عمل خلال الأشهر الماضية وتحقق الهدف المنشود بالإنجاز العالمي الغير مسبوق.

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