التعاون يكسب الاتفاق ودياً.. وهزازي يتألق

قاد المهاجم نايف هزازي في أول مشاركة له مع التعاون أمام الاتفاق في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة فريقه للفوز 1-0، وعمد مدرب الأول البرتغالي جوزيه غوميز لعب المواجهة بتشكيلين مغايرين بغية تجهيز توليفتين تناسبان الفريق عقب التدعيمات الجديدة لصفوف فريقه سيما عقب التعاقد مع المهاجم نايف هزازي ولاعب الوسط عبدالرحمن الدوسري.

يذكر أن التعاون سيلعب لقاء ودي آخر ضمن برنامجه لفترة التوقف وسيكون أمام الحزم.

وفي سياق متصل، لا يزال مدافع التعاون طلال عبسي يواصل برنامجه التأهيلي بالبرتغال عقب العملية التي أجراها هناك، كما يواصل المهاجم السيراليوني حاج كمارا التأهيل بعيادة ناديه عقب تمزق العضلة التي ستحرم الفريق خدماته ستة أسابيع من الآن.