 طوارئ مستشفى الملك فيصل بالطائف يستقبل 1100 إصابة جراء مشاجرات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 25 أغسطس 2017 ميلاديا

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طوارئ مستشفى الملك فيصل بالطائف يستقبل 1100 إصابة جراء مشاجرات

طوارئ مستشفى الملك فيصل بالطائف يستقبل 1100 إصابة جراء مشاجرات
المناطق_الطائف

سجل طوارئ مستشفى الملك فيصل بالطائف 1100 حالة إصابة ناجمة عن مشاجرات واحتكاكات مختلفة، وذلك خلال الأشهر التسعة الماضية، وتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لكافة الحالات ومتابعتها حتى خروجها من المستشفى.

وتأتي هذه الإصابات ضمن الحالات المرضية وحالات الإصابة العديدة التي ترد لقسم الطوارئ بالمستشفى على مدار الساعة، حيث أن القسم مزود بكافة التجهيزات لمواجهة جميع الحالات الطارئة، إضافة إلى وجود نخبة من الكوادر الطبية المتخصصة بحالات إسعافات الطوارئ، ويتميز المستشفى بوقوعه وسط المدينة، وإمكانية سرعة الوصول إليه من مختلف المحاور لذا تزداد أعداد الحالات الواردة إلى الطوارئ بشكل لافت.

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