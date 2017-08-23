 مدير الأدلة الجنائية يزور «البهيتة» ويطلع على جهود رجال الأمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 25 أغسطس 2017 ميلاديا

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مدير الأدلة الجنائية يزور «البهيتة» ويطلع على جهود رجال الأمن

مدير الأدلة الجنائية يزور «البهيتة» ويطلع على جهود رجال الأمن
المناطق_مكة

زار مدير عام الأدلة الجنائية اللواء أحمد بن زايد عسيري مركز البهيتة الأمني على امتداد الطريق بين الطائف ومكة المكرمة؛ حيث اطلع خلالها المركز الإعلامي والمعرض المصاحب له وكذلك اطلع على دوره الفعال لتوعية الحجاج، وإرشادهم لاتباع التعليمات التي يعمل عليها المركز خلال موسم الحج لهذا العام.

وتفقد اللواء “عسيري” سير العمل داخل مسارات نقاط المنع، واستمع إلى شرح مفصل من قِبل القائد الأمني بالبهيتة العميد مطلق بن سعود العتيبي، عن جهود رجال الأمن من القطاعات الأمنية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن لتسهيل تدفق الحجاج إلى المشاعر المقدسة، وضمان انسيابية حركة السير للمركبات، وكيفية متابعة وضبط مخالفي أنظمة الحج، موضحاً أن جميع مسارات الفرز ونقاط المنع، تخضع لمراقبة مشددة لرصد المخالفين.

الجدير بالذكر أن مراكز الضبط الأمني بمحافظة الطائف تواصل أعمالها الميدانية بصفة دائمة، وفق خطة تنظيمية أعدت من أجل راحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

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