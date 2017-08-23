 أمير القصيم يزور مهرجان عنيزة للتمور ويدشن قافلة الحد الجنوبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 25 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يزور مهرجان عنيزة للتمور ويدشن قافلة الحد الجنوبي

أمير القصيم يزور مهرجان عنيزة للتمور ويدشن قافلة الحد الجنوبي
المناطق_عنيزة

يزور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم فجر غدا السبت 4 ذو الحجة 1438هـ مهرجان عنيزة للتمور حيث يتجول  في سوق التمور وسيشاهد سموه العربات على أرض الواقع كما يشاهد سموه مبيعات التجزئة وسيطلع على عدد من المعالم في الاسوق من أبرزها منطقة التصدير ويدشن سموه قافلة الحد الجنوبي  ويزور مركز النخلة ثم يشهد سموه الحفل الخطابي ويكرم الرعاة.

وقد رحب محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم بسمو أمير القصيم معتبرا هذه الزيارة دعما لمن يعملون بالمهرجان وتعزيزا لقدرات الشباب منهم منوها أن المحافظة تعيش أبهى حللها اليوم ,,, فيما أوضح رئيس بلدية عنيزة المهندس عبدالعزيز البسام ان سوق التمور الجديد بلغت التكلفة ما يقارب 100مليون ريال ويقع على مساحة تقدر ب 374الف م2 مع صرف مبلغ 600الف ريال لإنشاء المباني الملحقة ,,وأشار المهندس البسام إلى أن العربات التي تم تأمينها أكثر من عشرة ألاف عربة منها أربعة ألاف يتم نزولها بالميدان وقد تمت إضافة 500 عربة لتعمل بالميدان منوها بأنه في حالة الحاجة لمثل هذه الزيادة سوف يتم زيادتها , فيما أوضح الأستاذ محمد عبدالله الموسى رئيس الغرفة التجارية الصناعية في عنيزة أن زيارة سمو أمير المنطقة تعد خطوة رائدة سوف تكون عونا للمزيد من الإنجازات , تمني أن تتكرر الزيارات التي ستدفع العمل لتقديم المزيد من العطاء ,,

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