 أمير الشرقية يثمن دعم سمو ولي العهد لجمعيات الشرقية بـ 16 مليون ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 25 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمير الشرقية يثمن دعم سمو ولي العهد لجمعيات الشرقية بـ 16 مليون ريال

أمير الشرقية يثمن دعم سمو ولي العهد لجمعيات الشرقية بـ 16 مليون ريال
المناطق_واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في برقيةٍ خطية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع شكر وعرفان أهالي المنطقة الشرقية على دعم سموه الجمعيات الخيرية بالمنطقة الشرقية بـ16مليون ريال ضمن برنامج سموه الخيري .
وجاء في برقية سمو أمير المنطقة الشرقية ” يسعدني بالأصالة عن نفسي ونيابةً عن أهالي المنطقة الشرقية أن أنقل لسموكم الكريم أسمى آيات الشكر والعرفان ، بمناسبة توجيهكم بتقديم مبلغ ستة عشر مليون ريال للجمعيات الخيرية بالمنطقة الشرقية ضمن برنامج سموكم الخيري” .
وأضاف سموه ” هذا الدعم سيكون له بمشيئة الله أثرٌ هام في مسيرة التنمية في المنطقة، وسيسهم بمشيئة الله بدعم القطاع غير الربحي ويزيد مساهمته في تحول المملكة نحو اقتصادٍ مزدهر ، تشارك فيه القطاعات الثلاثة جنباً إلى جنب في استمرار مسيرة النهضة والبناء وتحقيق رؤية المملكة 2030 ، تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود – حفظه الله -” .
يذكر أن برنامج الأمير محمد بن سلمان الخيري قدم دعمه ب 16 مليون ريال لخدمة أكثر من 41 ألف مستفيد عبر 10 جمعيات مختلفة الأنشطة ، في المرحلة الثالثة بالمنطقة الشرقية .

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