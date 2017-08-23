تعليم حائل يعتمد حركة النقل الداخلي

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة حائل بالإنابة الأستاذ سعود بن فهيد العبده حركة النقل الداخلي للعام الدراسي ١٤٣٧/ ١٤٣٨ مدير شؤون المعلمين الأستاذ خالد بن عبدالله الصالح والمشرف عبدالعزيز بن صالح الشهيل .

و قد قدم مدير عام التعليم بالإنابة شكره وتقديره لمدير شؤون المعلمين الأستاذ خالد بن عبدالله الصالح ولمساعدته الأستاذة كفى عويد الكود ولجميع المشرفين والمشرفات في إدارة شؤون المعلمين مثمنا لهم ما بذلوه من جهود في سبيل إصدار الحركة في الوقت المناسب مشيراً إلى أن الزملاء والزميلات قد حرصوا على تحقيق رغبات أكبر عدد ممكن من المتقدمين والمتقدمات للنقل الداخلي سعيا لتوفير الاستقرار النفسي للمعلمين والمعلمات وتمشيا مع توجه مقام الوزارة في هذا المجال بوصف المعلم والمعلمة العنصر الرئيس في العمل التربوي .

وقد هنأ المدير العام بالإنابة المنقولين والمنقولات وأكد على ضرورة المبادرة في إخلاء طرفهم ومباشرتهم في مدارسهم في موعدٍ لايتجاوز 20/12/1438هـ حرصاً على انتظام العمل مع بداية العام الدراسي .

ومن جانبه أوضح مدير شؤون المعلمين الأستاذ خالد بن عبدالله الصالح أن الحركة قد حققت رغبات 1956 معلماً من طالبي النقل البالغ عددهم 3441 معلماً بنسبة بلغت 56.84٪‏ كما حققت رغبات 1190معلمة من طالبات النقل البالغ عددهن 2347 معلمة بنسبة بلغت 50.70 ٪‏ مشيراً إلى أن بالإمكان اطلاع المنقولين على حركة النقل من خلال حساب المعلم في نظام نور. وكذلك على الموقع الرسمي للإدارة www.hailedu.gov.sa وعبر صحيفة تعليم حائل www.wat-hail.co

متمنياً للجميع التوفيق .