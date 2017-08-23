 نائب أمير الشرقية يرفع الشكر لسمو ولي العهد على دعمه للجمعيات الخيرية بالمنطقة الشرقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 25 أغسطس 2017 ميلاديا

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نائب أمير الشرقية يرفع الشكر لسمو ولي العهد على دعمه للجمعيات الخيرية بالمنطقة الشرقية

نائب أمير الشرقية يرفع الشكر لسمو ولي العهد على دعمه للجمعيات الخيرية بالمنطقة الشرقية
المناطق_واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع شكر وعرفان أهالي المنطقة الشرقية على دعم سموه الجمعيات الخيرية بالمنطقة الشرقية بـ 16 مليون ريال ضمن برنامج سموه الخيري .
و قال سمو نائب أمير المنطقة الشرقية في برقية رفعها لسمو ولي العهد ” يشرفني سيدي بالأصالة عن نفسي ونيابةً عن أهالي المنطقة الشرقية أن أرفع لسموكم الكريم أسمى آيات الشكر والعرفان ، بمناسبة توجيهكم حفظكم الله بتقديم مبلغ ستة عشر مليون ريال للجمعيات الخيرية بالمنطقة الشرقية ضمن برنامج سموكم الخيري” .
وأضاف سموه ” هذا الدعم سيعود بالنفع بإذن الله على مستفيدي هذه الجمعيات ، و سيعزز مكانة القطاع غير الربحي في المنطقة ، ويساهم في تنميته وتطويره ، ليكون بإذن الله عند تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – في رؤيتها الطموحة رؤية المملكة 2030 ، بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود – حفظه الله- .
يذكر أن برنامج الأمير محمد بن سلمان الخيري قدم دعمه بستة عشر مليون ريال لخدمة أكثر من 41 ألف مستفيد عبر 10 جمعيات تعمل في 10 فئات ، كان أبرزها الكشف المبكر عن مرض السكر.

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