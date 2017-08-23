 الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة الإمارات | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 26 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إيران تحرج قطر: الدوحة هي من تقدمت بطلب عودة سفيرها دراسة: 1٪ فقط من ضحايا الإرهاب في العالم هم غربيون الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة الإمارات البيت الأبيض يستبعد القيام بعمل عسكري قريب في فنزويلا إطلاق النار على رجل في وسط بروكسل بعدما هاجم جنودا عبدالله آل ثاني: عدد الحجاج القطريين بلغ 902 حاجا دخول الإمام الساعة (6:10 صباحاً) تهيئة “424” مُصلى وجامعاً لصلاة عيد الاضحى المبارك بحائل نائب أمير الشرقية يرفع الشكر لسمو ولي العهد على دعمه للجمعيات الخيرية بالمنطقة الشرقية النفط يرتفع ويتجاوز الـ 52 دولارا للبرميل تعليم حائل يعتمد حركة النقل الداخلي أمير الشرقية يثمن دعم سمو ولي العهد لجمعيات الشرقية بـ 16 مليون ريال مدير الأدلة الجنائية يزور «البهيتة» ويطلع على جهود رجال الأمن

الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة الإمارات

الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة الإمارات
المناطق_متابعات

أجرى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الجمعة حصة تدريبية على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن البرنامج الإعدادي استعدادًا لمواجهة منتخب الإمارات الشقيق في الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.
وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، ثم تمرين الإحماء باستخدام الأقماع، ليجري بعدها المدير الفني بيرت فان مارفيك اختبار لياقي لكافة اللاعبين، عقِب ذلك تمرين التمرير التكتيكي في مساحات صغير وكبيرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة أجريت على كامل الملعب ركز من خلالها مارفيك على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>