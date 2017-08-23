الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة الإمارات

أجرى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الجمعة حصة تدريبية على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن البرنامج الإعدادي استعدادًا لمواجهة منتخب الإمارات الشقيق في الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، ثم تمرين الإحماء باستخدام الأقماع، ليجري بعدها المدير الفني بيرت فان مارفيك اختبار لياقي لكافة اللاعبين، عقِب ذلك تمرين التمرير التكتيكي في مساحات صغير وكبيرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة أجريت على كامل الملعب ركز من خلالها مارفيك على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية.