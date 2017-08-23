البيت الأبيض يستبعد القيام بعمل عسكري قريب في فنزويلا

استبعد البيت الأبيض الجمعة حصول أي عمل عسكري أميركي ضد فنزويلا “في مستقبل قريب”، وذلك بعد أسبوعين على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب تطرق فيها إلى “خيار عسكري” محتمل.

وقال الجنرال هربرت ماكماستر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض: “لا نزال ندرس مروحة واسعة من الخيارات”، وأضاف “أي قرار سيتخذ بالتنسيق مع شركائنا في المنطقة، وما من عمل عسكري متوقع في المستقبل القريب”.

وتابع في إشارة إلى التحرك الأخير لنائب الرئيس الأميركي مايك بنس “لم نكن يوما متفقين مع شركائنا في المنطقة أكثر مما نحن عليه اليوم”.

وردا على سؤال في منتصف أغسطس الحالي تطرق ترمب إلى “خيار عسكري محتمل في حال لزم الأمر” ما أثار ردة فعل غاضبة من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي أمر بإجراء مناورات عسكرية تحسبا لأي طارئ.

ورفضت دول عديدة في أميركا الجنوبية أي لجوء إلى الخيار العسكري، مثل البرازيل وكولومبيا والبيرو وتشيلي والمكسيك والإكوادور، وفرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات مالية جديدة على فنزويلا أبرزها منع الأميركيين من شراء سندات خزينة تصدرها الحكومة الفنزويلية أو شركة النفط الوطنية.