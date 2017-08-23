 دراسة: 1٪ فقط من ضحايا الإرهاب في العالم هم غربيون | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 26 أغسطس 2017 ميلاديا

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دراسة: 1٪ فقط من ضحايا الإرهاب في العالم هم غربيون

دراسة: 1٪ فقط من ضحايا الإرهاب في العالم هم غربيون
المناطق - وكالات

كشفت دراسة لجامعة ماريلاند الأميركية نُشرت مؤخراً أن 34 ألف شخص لقي مصرعه في العام الماضي نتيجة هجمات إرهابية.

وحسب الدراسة فقد انخفض عدد الضحايا بنسبة عشرة بالمئة عن عام 2015 وشكل منفذو الهجمات ثلث عدد القتلى.

ووثقت الدراسة وقوع ما مجموعه 13400 هجوم إرهابي، أي أقل بنسبة تسعة بالمئة عن عام 2015. وقد وقع اثنان بالمئة فقط من الهجمات في أوروبا الغربية. وكذلك شكل الغربيون ما نسبته واحد بالمئة فقط من عدد الضحايا.

هذا في حين وقعت معظم الهجمات، وبواقع 97 بالمئة، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وجنوب الصحراء الإفريقية.

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