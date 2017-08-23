 إيران تحرج قطر: الدوحة هي من تقدمت بطلب عودة سفيرها | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 26 أغسطس 2017 ميلاديا

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إيران تحرج قطر: الدوحة هي من تقدمت بطلب عودة سفيرها

المناطق - وكالات

قال متحدث الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي حول العلاقات بين بلاده وقطر، إن الدوحة هي من طلبت عودة سفيرها إلى العاصمة الإيرانية، خلال مكالمة بين وزراء خارجية البلدين مساء يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف متحدث الخارجية الإيرانية أن طهران ترحب بعودة السفير القطري إلى طهران، كاشفا أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني طلب عودة سفير بلاده بعد مكالمة جمعته بنظيره جواد ظريف. وفق ما جاء في وكالة “ايرنا” الرسمية.

وبرر قاسمي استدعاء السفير القطري إلى الدوحة بأنه تم لبعض الاستشارات، وإن طهران تقدر طلب عودة السفير القطري، وتعتبره خطوة “منطقية وإيجابية”.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، الأربعاء الماضي، أن سفيرها لدى طهران سيعود لممارسة مهامه الدبلوماسية، بعدما استدعته في يناير العام الماضي.

وقالت الخارجية القطرية على موقعها الإلكتروني، إن عودة السفير تعبر عن تطلع الدوحة لتعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كافة المجالات.

وكانت الدول العربية الأربع، المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والإمارات، قد قطعت علاقاتها مع الدوحة في الخامس من يونيو 2017 بسبب دعم قطر لكيانات وشخصيات متطرفة وإرهابية، ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

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