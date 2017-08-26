هجوم بسكين أمام قصر بكنغهام في لندن.. وإصابة ضابطيْ شرطة

أعلنت الشرطة البريطانية أنها اعتقلت مساء الجمعة رجلا مسلحا بسكين بعدما أصاب اثنين من عناصرها بجروح طفيفة خارج قصر بكنغهام، مقر إقامة الملكة إليزابيث الثانية في لندن.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية في بيان إن “الرجل أوقف (…) قرابة الساعة 20:35 (19:35 ت غ) من قبل عناصر الشرطة (….) خارج قصر بكنغهام وبحوزته سكين. لقد أصيب شرطيان بجروح طفيفة في ذراعيهما”.

وأضافت أن الشرطيين الجريحين تلقيا العلاج في موقع الهجوم ولم تستدع إصابتهما نقلهما إلى المستشفى. ولم توضح الشرطة ما إذا كانت تتعامل مع الهجوم على إنه إرهابي أم لا. كما لم تكشف أجهزة الأمن على الفور عن هوية الشخص الموقوف.

لكن شهود عيان قالوا في تغريدات على تويتر إن المهاجم كان مسلحا بسيف، ونشروا تسجيلات فيديو ظهر فيها عدد كبير من سيارات الشرطة أمام قصر بكنغهام الذي اغلقت كذلك الطرقات المؤدية إليه.