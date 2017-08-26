 هجوم بسكين أمام قصر بكنغهام في لندن.. وإصابة ضابطيْ شرطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 26 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد.. أول دُمية بشرية تتجول في شوارع اليابان وتذهل المارة !! واشنطن: إيران تواصل تهريب أسلحة إلى حزب الله منذ 2006 صفعة جديدة في وجه قطر.. ستاندرد اند بورز تعدل النظرة المستقبلية لاقتصادها إلى سلبية أسعار النفط ترتفع مع تعطل محتمل للإنتاج الأمريكي هجوم بسكين أمام قصر بكنغهام في لندن.. وإصابة ضابطيْ شرطة الإعلام الفرنسي يدخل على الخط.. ويفضح بالدلائل دعم قطر للإرهابيين ماليا وتقنيا توتر في العلاقات بين أمريكا وباكستان.. واسلام آباد لترمب: لسنا كبش فداء إيران تحرج قطر: الدوحة هي من تقدمت بطلب عودة سفيرها دراسة: 1٪ فقط من ضحايا الإرهاب في العالم هم غربيون الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة الإمارات البيت الأبيض يستبعد القيام بعمل عسكري قريب في فنزويلا إطلاق النار على رجل في وسط بروكسل بعدما هاجم جنودا

هجوم بسكين أمام قصر بكنغهام في لندن.. وإصابة ضابطيْ شرطة

هجوم بسكين أمام قصر بكنغهام في لندن.. وإصابة ضابطيْ شرطة
المناطق - وكالات

أعلنت الشرطة البريطانية أنها اعتقلت مساء الجمعة رجلا مسلحا بسكين بعدما أصاب اثنين من عناصرها بجروح طفيفة خارج قصر بكنغهام، مقر إقامة الملكة إليزابيث الثانية في لندن.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية في بيان إن “الرجل أوقف (…) قرابة الساعة 20:35 (19:35 ت غ) من قبل عناصر الشرطة (….) خارج قصر بكنغهام وبحوزته سكين. لقد أصيب شرطيان بجروح طفيفة في ذراعيهما”.

وأضافت أن الشرطيين الجريحين تلقيا العلاج في موقع الهجوم ولم تستدع إصابتهما نقلهما إلى المستشفى. ولم توضح الشرطة ما إذا كانت تتعامل مع الهجوم على إنه إرهابي أم لا. كما لم تكشف أجهزة الأمن على الفور عن هوية الشخص الموقوف.

لكن شهود عيان قالوا في تغريدات على تويتر إن المهاجم كان مسلحا بسيف، ونشروا تسجيلات فيديو ظهر فيها عدد كبير من سيارات الشرطة أمام قصر بكنغهام الذي اغلقت كذلك الطرقات المؤدية إليه.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>