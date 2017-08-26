صفعة جديدة في وجه قطر.. ستاندرد اند بورز تعدل النظرة المستقبلية لاقتصادها إلى سلبية

عدلت وكالة التصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لاقتصاد قطر إلى سلبية، بسبب التداعيات المحتملة للمقاطعة من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على الاقتصاد القطري وميزانية قطر.

وتوقعت وكالة التصنيفات أن تفضي المقاطعة التي تفرضها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على قطر إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وعرقلة الأداء المالي. وعزت النظرة المستقبلية السلبية إلى التداعيات المحتملة للمقاطعة على الاقتصاد والميزانية.

وقالت ستاندرد اند بورز إن التوترات الحالية تزيد من صعوبة التنبؤ بالسياسات وبخاصة بالنسبة لقطر. وأضافت “لا نتوقع حاليا أن تغير قطر أو الدول المقاطعة مواقفها.”