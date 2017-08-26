 أسعار النفط ترتفع مع تعطل محتمل للإنتاج الأمريكي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 26 أغسطس 2017 ميلاديا

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أسعار النفط ترتفع مع تعطل محتمل للإنتاج الأمريكي

أسعار النفط ترتفع مع تعطل محتمل للإنتاج الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط الجمعة، في ظل استعداد قطاع النفط الأمريكي لتعطل محتمل للإنتاج مع اتجاه الإعصار هارفي إلى مركز قطاع النفط في البلاد في خليج المكسيك.

وتشتد قوة العاصفة سريعا منذ الخميس، وقد تتحول إلى أكبر إعصار يضرب البر الرئيسي الأميركي في 12 عاماً، وتتجه صوب المنطقة بين هيوستون وكوربوس كريستي على ساحل تكساس.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 33 سنتا أو 0.7% عن التسوية السابقة ليصل إلى 47.76 دولار للبرميل.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 38 سنتا أو 0.7% عن الإغلاق السابق ليصل إلى 52.42 دولار للبرميل.

وارتفعت الأسعار مع إغلاق منشآت الإنتاج في المنطقة المتأثرة استعدادا للإعصار، وفي ظل توقعات بأن عمليات الإغلاق قد تستمر إذا سببت العاصفة أضرارا واسعة.

وبعيدا عن التأثير المحتمل للعاصفة على قطاع النفط، لا تزال سوق الخام تشهد وفرة في المعروض العالمي رغم الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك لخفض الإنتاج من أجل تعزيز الأسعار.

وتعهدت أوبك وبعض المنتجين خارجها من بينهم روسيا بخفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا هذا العام وحتى نهاية الربع الأول من 2018. غير أن المنتجين ليسوا جميعا ملتزمين بتعهداتهم، وتظل مستويات الإمدادات عالية، مما أدى إلى استمرار تدني الأسعار.

 

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