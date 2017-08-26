 شاهد.. أول دُمية بشرية تتجول في شوارع اليابان وتذهل المارة !! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 26 أغسطس 2017 ميلاديا

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شاهد.. أول دُمية بشرية تتجول في شوارع اليابان وتذهل المارة !!

المناطق - وكالات

إذا تجولت في شوارع طوكيو، ستكون على موعد مع “لولو هاشيموتو” وهي أول دمية بشرية في العالم.

إذ قامت عارضة أزياء يابانية بارتداء زي كامل لدمية، ووضعت شعرا مستعارا، وقناعا، وجوارب منقوشة، حتى المفاصل البلاستيكية للدمى لم يغفل عنها مصممها.

وبدت عارضة الأزياء كأنها النموذج البشري لدمية ما، بشكل لفت انتباه المارة، وتوقف بعضهم للتدقيق في ملامحها إذا ما كانت بشرا أو دمية بلاستيكية تتجول في الشوارع، كما بادر كثيرون بالتقاط صور لها.

ويدعى صانع هذه الدمية وصاحب الفكرة “هيتومي كوماكي” ويبلغ من العمر 23 عاما فقط.

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