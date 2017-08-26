الزعيم “المجنون” يستفز ترمب.. ويطلق مقذوفات مجهولة في بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية أطلقت مقذوفات مجهولة قبالة السواحل الشرقية بحسب وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي، في محاولة جديدة لاستفزاز الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وحذر خبراء عسكريون من تصميم لصاروخ كوري شمالي كشفت عنه بيونغيانغ في رسالة تفيد بأنها تعمل على صنع صاروخ باليستي عابر للقارات أكثر قوة من الصواريخ التي اختبرتها في السابق.

وأضاف الخبراء إن مثل هذا الصاروخ، إذا تم تطويره، يمكنه الوصول إلى أي مكان على الأراضي الأميركية بما في ذلك واشنطن ونيويورك.

ونشرت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية صورا في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء للزعيم كيم جونج أون وهو يقف بجوار تصميم لصاروخ من ثلاث مراحل أطلقت عليه اسم هواسونج-13.

وقال الخبراء الذي فحصوا الصور بعناية بحثا عن أي معلومات عن برامج الأسلحة الكورية الشمالية إنه ليس هناك ما يشير إلى أن الصاروخ قد تم تطويره بالكامل. ولكنهم قالوا على أي حال إن إطلاقه لم يختبر ومن المستحيل حساب نطاقه المحتمل.