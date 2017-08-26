مهاجم برشلونة الجديد ثاني أغلى لاعب.. تعرف على لائحة أضخم 10 صفقات

بات انتقال المهاجم الدولي الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي من بروسيا دورتموند الألماني إلى برشلونة الإسباني، ثاني أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم.

وانتقل ديمبيلي إلى الفريق الكتالوني مقابل 105 ملايين يورو مع مكافآت تصل إلى 42 مليون يورو بموجب اتفاق بين الناديين.

كما يتضمن الاتفاق شرطا جزئيا بقيمة 400 مليون يورو في حال رغبت إحدى الأندية في الاستفادة من خدماته.

وذكر بيان صادر عن النادي الألماني “سيدفع برشلونة لبروسيادورتموند مقابل انتقال ثابت يبلغ 105 ملايين يورو. وعلاوة على ذلك فإن هناك اتفاقا بدفع مقابل انتقال متغير يصل إلى نحو 40 في المئة من قيمة الصفقة”.

وبعد نيمار، بات ديمبلي ثاني أغلى لاعب على الإطلاق، وذلك لأن قيمة الامتيازات الأخرى ستدفع بقيمة الصفقة، لتجاوز مبلغ 105 ملايين يورو التي دفعها مانشستر يونايتد ليوفنتوس لضم بول بوغبا العام الماضي.

وفيما يلي لائحة لائحة أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم:

1- 222 مليون يورو: البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي (2017)

2- 105 ملايين (مع 42 مليون محتملة على شكل مكافآت): الفرنسي عثمان ديمبيلي من بوروسيا دورتموند إلى برشلونة (2017)

3- 105 ملايين يورو: الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد (2016)

4- 100,8 مليون يورو: الويلزي غاريث بايل من توتنهام إلى ريال مدريد (2013)

5- 94 مليون يورو: البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد (2009)

6- 90 مليون يورو: الأرجنتيني غونزالو هيغواين من نابولي الإيطالي إلى يوفنتوس (2016)

7- 88,2 مليون يورو: نيمار من سانتوس إلى برشلونة (2013)

8- 85 مليون يورو: البلجيكي روميلو لوكاكو من إيفرتون إلى مانشستر يونايتد (2017)

9- 82,3 مليون يورو: الأوروغوياني لويس سواريز من ليفربول إلى برشلونة (2014)

10- 81,7 مليون يورو: الإسباني ألفارو موراتا من ريال مدريد إلى تشلسي (2017)