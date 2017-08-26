الإطاحة بخلية إرهابية في البحرين يقودها مطلوب لاذ بإيران

أعلنت وزارة الداخلية في البحرين أمس تفكيك خلية إرهابية من 10 أشخاص، خططت لتنفيذ أعمال إرهابية. وأفادت الوزارة بأن الخلية يتزعمها حسين علي أحمد داود (31 عاماً)، وهو أحد قياديي تنظيم «سرايا الأشتر»، الذراع الإرهابي لما يسمى «تيار الوفاء».

وأضافت أن داود ساقط الجنسية، وهارب في إيران، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في 3 قضايا إرهابية، وحكم آخر بالسجن 15 عاما ومتورط في تشكيل عدد من الخلايا الإرهابية، كما أنه على صلة وثيقة بالحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت أنها قبضت على 7 من عناصر هذه الخلية، وتواصل البحث عن بقية عناصرها الهاربة.