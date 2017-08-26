الزميل “محمد شامي” يحصل على البكالوريوس والترتيب الأول ومرتبة الشرف في الإعلام

أنجز الزميل محمد شامي برنامج إيفاده من مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية إلى جامعة الملك خالد، حاصلاً على درجة البكالوريوس من قسم الإعلام والاتصال بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في تخصص الصحافة والتحرير الإلكتروني) ومحتلاً حيث حقق المركز الأول على الدفعتين الأولى والثانية للقسم لهذا العام حيث بدأت الدراسة بقسم الإعلام والاتصال بالجامعة عام ١٤٣٤هـ.

يذكر أن “شامي” يعمل “متعاوناً” مديراً للمركز الإعلامي لمناسبة أبها عاصمة السياحة العربية؛ وقد حقق نجاحات كبيرة تسجل له ولفريق عمله في المركز الإعلامي ورغم كثافة العمل والصغوط التي يواجهها طوال هذا العام إلا أنها لم تثنه عن الحصول على مرتبة الشرفوالتخرج بامتياز.

“المناطق” تهنئ الزميل محمد شامي وتتمنى له مستقبلاً مشرقاً بإذن الله..