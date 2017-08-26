 أمريكا: الإعصار هارفي يتحول إلى عاصفة قوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 26 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمريكا: الإعصار هارفي يتحول إلى عاصفة قوية

أمريكا: الإعصار هارفي يتحول إلى عاصفة قوية
المناطق_د ب أ

تحول الإعصار هارفي إلى عاصفة من الفئة الرابعة، وفقا لما ذكره المركز الوطني الأمريكي للأعاصير.وقال مركز الأعاصير إن الرياح المصاحبة للعاصفة والتي تصل قوتها إلى قوة الإعصار تنتشر فى وسط ساحل خليج تكساس. وتتجه العاصفة القوية، التى يبعد مركزها بحوالى 100 كم عن الشاطئ، الى الوصول إلى اليابسة فى وقت متأخر من يوم الجمعة أو صباح السبت بالتوقيت المحلي.
وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات للمنطقة قائلة إن الرياح المدمرة سوف تتسبب في حدوث أضرار واسعة النطاق مثل الإعصار.

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