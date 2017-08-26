عبد الله آل ثاني: أتمنى رفع الحجب عن رقم غرفة عمليات خدمة الحجاج القطريين

أكد الشيخ ، عبد الله آل ثاني رغبته رفع الحجب عن الرقم المخصص لغرفة عمليات خدمة الشعب القطري في السعودية.

وتمنى “آل ثاني” أن يكون الحجب خطأ غير مقصود.

وقال في تغريدة له على تويتر: “أرجو من المسئولين في قطر رفع الحجب عن الرقم المخصص لغرفة عمليات خدمة الشعب القطري في السعودية. ولعله خطأ غير مقصود إن شاء الله.

وكان الشيخ عبدالله علي آل ثاني ، قد أكد أن عدد الحجاج القطريين الذين قدموا حتى الآن من جميع أنحاء العالم 902 حاج.

وكان “آل ثاني” قد شكر خادم الحرمين الشريفين على استقباله له وقبوله وساطته للتسهيل على الحجاج القطريين ، وتخصيص غرفة عمليات لرعاية الحجاج من قط