 عبد الله آل ثاني: أتمنى رفع الحجب عن رقم غرفة عمليات خدمة الحجاج القطريين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 26 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

واقعة غريبة:الصندوق العقاري يناقض حسابه الرسمي في تويتر ! تنسيق أمني مشترك بين شرطة ” المخواة وقلوة“ يطيح بـ ”4“ مواطنين سرقوا ”4“ مركبات وأحرقوها أمير حائل يستجيب لطلب شاب عبر تويتر وصول 5 من أطفال “الدواعش” الروس إلى وطنهم عبد الله آل ثاني: أتمنى رفع الحجب عن رقم غرفة عمليات خدمة الحجاج القطريين الأرصاد: إستمرار هطول الأمطار الغزيرة في «5» مناطق سعودية شاب ترك رغد العيش بسويسرا من أجل “القات” في اليمن! أمريكا: الإعصار هارفي يتحول إلى عاصفة قوية أمانة الطائف و10 بلديات تهيئ الحدائق بطرق الحج لتكون استراحات للعابرين تحذير من رسالة خطيرة عبر فيسبوك تحمل فيروسات أميركا: صواريخ كوريا الشمالية فشلت أو انفجرت عند الإطلاق الزميل “محمد شامي” يحصل على البكالوريوس والترتيب الأول ومرتبة الشرف في الإعلام

عبد الله آل ثاني: أتمنى رفع الحجب عن رقم غرفة عمليات خدمة الحجاج القطريين

عبد الله آل ثاني: أتمنى رفع الحجب عن رقم غرفة عمليات خدمة الحجاج القطريين
المناطق_وكالات

أكد الشيخ ، عبد الله آل ثاني رغبته رفع الحجب عن الرقم المخصص لغرفة عمليات خدمة الشعب القطري في السعودية. 
وتمنى “آل ثاني” أن يكون الحجب خطأ غير مقصود.
وقال في تغريدة له على تويتر: “أرجو من المسئولين في قطر رفع الحجب عن الرقم المخصص لغرفة عمليات خدمة الشعب القطري في السعودية. ولعله خطأ غير مقصود إن شاء الله.
وكان الشيخ عبدالله علي آل ثاني ، قد أكد أن عدد الحجاج القطريين الذين قدموا حتى الآن من جميع أنحاء العالم 902 حاج.
وكان “آل ثاني” قد شكر خادم الحرمين الشريفين على استقباله له وقبوله وساطته للتسهيل على الحجاج القطريين ، وتخصيص غرفة عمليات لرعاية الحجاج من قط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>