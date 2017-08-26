تنسيق أمني مشترك بين شرطة ” المخواة وقلوة“ يطيح بـ ”4“ مواطنين سرقوا ”4“ مركبات وأحرقوها

أسفر تنسيق أمني مشترك بين شرطة محافظتي المخواة وقلوة ، بإلقاء القبض على أربعة مواطنين تترواح أعمارهم من 17 الى 19 سنه قاموا بسرقة واستخدام اربع مركبات و إحراقها .





وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد تلقت الجهات الأمنية في شرطة محافظتي المخواة وقلوة بلاغات متفاوتة تفيد بسرقة سياراتهم بواقع بلاغ واحد بشرطة محافظة المخواة وثلاث بلاغات بشرطة محافظة قلوة ، و من خلال البحث تم العثور على السيارات المبلغ عنها في مواقع مختلفة وقد تعرضت جميعها للإحتراق .

و نتيجة لفداحة هذا الفعل وجَّه مدير الشرطة اللواء علي بن محمد آل هادي بتشكيل فريق عمل مشترك من شرطة المحافظتين وشدد بضرورة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا مايستحقونه من عقاب ،

وبفضل من الله تعالى تم جمع العديد من المعلومات والإستدلالات الهامة التي ساهمت وبشكل كبير في حصرالإشتباه في أربعة من المواطنين تتراوح أعمارهم مابين ( 17 – 19 ) عاما .

وأشار ؛ انه ومن خلال متابعتهم تم رصدهم وهم يقومون بمحاولة سرقة أحد المنازل حيث تم القبض عليهم وبسماع أقوالهم الأولية إعترافوا بسرقة عدد أربع سيارات قاموا بإستخدامها ثم بعد ذلك حرقها ،





وأكد “طراد ” انه تم إتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة وإحالتهم للنيابة العامة لإستكمال ماتبقى من إجراءات أخرى .





من جانبه أشاد مدير الشرطة بجهود رجال الأمن بشرطة محافظتي المخواة وقلوة على جهودهم الإحترافية في التعامل مع هذه السرقات حتى مكنهم الله من القبض على الجناة مؤكداً في نفس السياق بأن رجال الأمن سوف يكونوا بإذن لله جداراً منيعاً لكل من يحاول العبث بالأمن .