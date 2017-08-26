 واقعة غريبة:الصندوق العقاري يناقض حسابه الرسمي في تويتر ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 26 أغسطس 2017 ميلاديا

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واقعة غريبة:الصندوق العقاري يناقض حسابه الرسمي في تويتر !

واقعة غريبة:الصندوق العقاري يناقض حسابه الرسمي في تويتر !
المناطق_الرياض

في واقعة غريبة ، نفى المشرف العام على صندوق التنمية العقارية ما نشر على الحساب الرسمي للصندوق على “تويتر” بشأن خدمة التمويل المدعوم للبناء الذاتي.

فبينما نشر حساب الصندوق الرسمي في «تويتر» اعترافا بوجود شرط التمويل المدعوم على دفعة واحدة بأن تكون قيمة الأرض 700 ألف وأكثر لقبول التمويل، وذلك ردا على بعض المغردين المستحقين للتمويل المدعوم، وغرد الصندوق قائلا: «أخي الكريم إذا كانت قيمة الأرض منخفضة فهناك منتج سيتم طرحه خلال أشهر للبناء الذاتي يصرف التمويل فيها على دفعات».

نفى المشرف العام على الصندوق خالد العمودي ذلك، مؤكدا لـصحيفة«الوطن» أن الشرط غير صحيح، ويمكن لأي صاحب عقار أو أرض يرغب في رهنها الحصول على تمويله دفعة واحدة، وأن تمويل البناء الذاتي تصل قيمته إلى 85 % من قيمة العقار، ويترك للمستفيد حق الاختيار.

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