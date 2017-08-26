الأمم المتحدة تحث أمريكا والمكسيك على تعزيز حماية اللاجئين

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي أمس الجمعة، إن على الولايات المتحدة والدول الغنية الأخرى فعل المزيد لإعادة توطين المهاجرين و اللاجئين الذين أجبروا على مغادرة أوطانهم.

وذكر جراندي في مقابلة في مكسيكو سيتي “علينا أن نعتمد على القيادة الأمريكية فيما يتعلق بحماية اللاجئين. النزوح القسري هو مشكلة تتعلق بالفقراء وليس الأغنياء ولكننا نريد من الأغنياء أن يبذلوا المزيد من الجهد في تحمل ذلك العبء مع الفقراء”. وفي زيارته الأولى إلى المنطقة منذ توليه منصبه العام الماضي، أفاد جراندي، أن على المكسيك بذل المزيد في مجال حماية اللاجئين وطالبي اللجوء لا سيما على حدودها الجنوبية. وفي كل سنة يتجه آلاف الأشخاص من السلفادور وجواتيمالا وهندوراس، وهي من بين أفقر دول العالم وأكثرها تعرضًا للعنف، إلى الشمال في سعيها نحو حياة أفضل.

وأوضح المسؤول الأممي “إذا ذهبت أعداد أقل من الناس إلى الولايات المتحدة فهناك احتمال بأن تستقبل المكسيك المزيد”.